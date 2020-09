Pablo Iglesias ha defendido en Al Rojo Vivo que su partido no ha cometido una ilegalidad en lo que a la financiación se refiere, asegurando que la nueva denuncia se archivará "como ocurrió con los 14 procedimientos anteriores". "Quien diga que nuestra formación ha cometido alguna ilegalidad que vaya a los tribunales y lo demuestre", ha apuntado al respecto.

Así ha respondido a la imputación de su partido como persona jurídica en la causa que investiga la financiación irregular de Podemos. Lo ha hecho en laSexta, en la que es la primera entrevista en televisión después del verano.

"En los últimos seis años se han puesto hasta 14 denuncias contra Podemos sobre la financiación. Todas se han archivado. Que investiguen, que miren debajo de las alfombras, que miren los documentos que quieran, que nos hagan comparecer, pero pasará lo mismo" con este procedimiento, ha sentenciado.

En cuanto a las declaraciones del exabogado de la formación morada, el vicepresidente del Gobierno ha señalado que el letrado "habló de rumorología", instándole a presentar "todas las pruebas" que tenga. Asimismo, ha indicado que su partido está "al servicio de la justicia" y han entregado todo lo que les han solicitado.

lmputado como persona jurídica

El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha solicitado al partido una extensa lista de diligencias a practicar. Entre otras, que entregue la normativa interna sobre nóminas y complementos e incluso la documentación relativa a la reforma, carpintería o climatización de la nueva sede. La decisión ha llegado tras la declaración presentada por el exabogado del partido José Manuel Calvente.

Calvente señaló irregularidades en varios ámbitos. Primero, en la contratación de Neurona Consulting, empresa de comunicación que trabajó con Podemos durante las últimas elecciones y sobre la que el Tribunal de Cuentas ya puso la lupa. Segundo, en la llamada caja de solidaridad, fondo al que los dirigentes del partido donan parte de su salario para proyectos benéficos y en la que, según Calvente, también se actuó de manera irregular.

aSexta ha tenido acceso, en exclusiva, a parte de la declaración del exabogado de Podemos. Son 41 minutos de las tres horas en las que Calvente estuvo declarando el pasado 29 de julio.

En sus afirmaciones, Calvente insiste en acusar al partido de hacer contratos simulados y ficticios con la empresa Neurona en las elecciones de 2019.

"Neurona está facturando un servicio ficticio"

"Son trabajadores que detectan estas irregularidades. Te dicen, 'oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las están facturando para Neurona'. Neurona está facturando un servicio ficticio, ¿cómo es posible que cobre 300.000 euros para hacer un seguimiento de campaña, que es una cosa ahí como... humo? Porque para mí es humo y luego resulta que eso sirve para contratar a determinadas personas para hacer cosas que el propio Podemos está haciendo asalariado", asegura.

Una información que obtiene de una persona que, a su vez, se lo ha comentado a un tercero. "Bueno, a ver, a mí eso me lo explica directamente Pablo Fernández Alarcón, era consejero ciudadano de Podemos y a él se lo explican personas de dentro, supongo que confidentes de él", sostiene.

"Podrían ser (contratos) simulados"

El juez quiere saber más de esos contratos con la consultora. "Iba a preguntarle en relación con estos contratos que usted aporta, dice que son contratos simulados", indica el juez. A eso, Calvente responde: "Que podrían ser simulados, o sea, tampoco es que lo afirme categóricamente. No dejan de ser una serie de indicios, que a través de personas que, no normalmente, sino confidencialmente, se han remitido".

"No pudimos ver absolutamente nada"

Contratos de los que habla, pero sin haberlos visto. Cuando el juez le pregunta si vio algún tipo de documentación, él niega con la cabeza. "Mónica Carmona se lo pidió y se lo negaron todo, no pudimos ver absolutamente nada", indica.

Otra de las irregularidades que denuncia Calvente es una presunta comisión que se habría llevado el cofundador de Podemos. "Usted afirma al hacer la denuncia que la persona que intermedió para la formalización de estos contratos y se llevó también una comisión fue Juan Carlos Monedro", afirma el juez. Calvente contesta que eso es lo que le cuentan: "Es lo que dicen que está pasando, yo no lo he visto [...] Esto me lo indica Pablo Manuel Fernández, que se rumorea, se rumorea dentro de la empresa, dentro del partido".

El juez quiere saber más y pregunta si se lo dijeron como un rumor o como algo que conocían. El exabogado indica que "se lo cuentan entre ellos [...] es una cosa que es vox populi".

El titular del juzgado también ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de comunicación del Podemos junto a la gerente, el tesorero y una trabajadora del partido. En próximo 20 de noviembre están citados a declarar en calidad de investigados.

Podemos ha presentado un recurso de nulidad

Desde la formación creen que se trata de una "investigación prospectiva", que busca sin indicios algún delito y ya ha presentado un recurso de nulidad. Consideran que tanto el partido como los citados a declarar están siendo sometidos a una situación de clara indefensión.

Podemos alega que ha solicitado al juez la declaración íntegra del exabogado José Manuel Calvente, en la que se basa la investigación, y no se les ha remitido en su totalidad.

La formación defiende la limpieza de su financiación

En la formación insisten en la absoluta limpieza de la financiación y añaden que todo es completamente legal y que no hay actuación delictiva alguna para investigar. Subrayan también que esto acabará en una causa mediática más sin ningún tipo de consecuencia jurídica.

"Las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores, quedarán en nada. Su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática. Y cuando estas caigan, vendrán otras... y otras. Es así desde que nació Podemos. Son las reglas del (amañado) juego", señaló en su momento Pablo Echenique, portavoz del grupo Parlamentario Unidas-Podemos en el Congreso.