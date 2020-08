José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, realizó una declaración de tres horas ante el juez en las que vertió acusaciones muy graves sostenidas en testimonios de terceros. "Yo recordaré toda la vida cuando Pablo Fernández me dice: 'José Manuel, están metiendo en la caja de Podemos, y eso no lo podemos permitir'", afirmó, según pudo saber laSexta.

Es el propio Calvente el que, frente al juez, se encarga de desmontar su acusación de sobresueldos en el partido. Cuando le pide detalles, el letrado reconoce que eran complementos salariales reflejados en la nómina: "No me costa nadie más que haya cobrado eso porque la mayoría de los cargos de coordinación tienen cargos públicos, son diputados. Esto solo se daba a niel de empleo".

Supuestos sobresueldos que habrían cobrado tres empleados, y en ningún caso, según explicó él mismo, ningún dirigente político: "Dentro del consejo de coordinación no me consta nada". Durante el interrogatorio dejó claro que su denuncia no es contra el partido, sino contra personas concretas: "Podemos no es el responsable. Son personas de Podemos, el partido es la víctima".

El exabogado de Podemos, no obstante, acusó a la formación de Iglesias de hacer "contratos simulados y ficticios" con la empresa 'Neurona', pero cuando el magistrado le preguntó en qué basa sus acusaciones, Calvente habló sin certezas: "Estos contratos podrían ser simulados, tampoco es que lo afirme categóricamente".

Calvente también denunció supuestas comisiones que se habría llevado Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido, como intermediario de estos presuntos contratos; una vez más, sin pruebas: "Se rumorea dentro del partido porque se lo cuentan entre ellos". Afirmó también que la llamada 'caja de solidaridad' es realmente una 'caja B' sin control, apuntando a Raya Mayoral como el gestor de la misma.

Sin embargo, también en esta ocasión volvió a hablar de rumorología: "Se están manejando fondos de esta caja de una forma opaca. Son comentarios y rumorología de la militancia". Finalmente, acusó también al partido de adjudicaciones a dedo en las obras en su sede. Todas estas palabras han motivado la imputación del partido.