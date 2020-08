Después de que imputaran a Podemos como persona jurídica y a cuatro miembros del partido, la formación presentó este lunes un recurso y menos de 24 horas después ha presentado otro.

En este caso, en el escrito al que ha tenido acceso laSexta, Podemos ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid la nulidad de las actuaciones en la causa que investiga su financiación y el archivo.

Los miembros de Podemos deben declarar el 20 de noviembre

Después de la declaración del exabogado de la formación, el juez decidió citar a declarar el 20 de noviembre en calidad de imputados (investigados) al secretario de Comunicación y a otros tres miembros del partido.

Además, en el auto constaba la imputación de Podemos y una extensa lista de diligencias pidiendo la entrega de documentación como la normativa sobre nóminas y complementos.

En este nuevo paso judicial que da la formación, ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicita el archivo de la causa ante la falta de indicios delictivos.

También pide la nulidad de las actuaciones alegando una "evidente indefensión" al haber solicitado la declaración completa del exabogado del partido José Manuel Calvente y afirmando que sólo se les ha facilitado una parte.

Según sostiene Podemos, de la declaración íntegra ante el juez y el fiscal, "sólo se dispone de una grabación de 41 minutos y 52 segundos", no habiendo constancia del tiempo restante, casi dos horas y media más. El partido indica que tampoco hay "ningún acta transcrita de la misma, por lo que difícilmente pueden acordarse diligencias que se motiven en el contenido de la misma".

Además, Podemos asegura que la documentación que habría presentado el exabogado del partido la obtuvo de manera ilícita.

Podemos insiste en que no hay pruebas

Rafael Mayoral habla de "esperpento" y "ridículo" y denuncia que todas las diligencias no se basan en ninguna prueba. "Es sorprendente, no hay indicios delictivos, hay aportaciones de documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte", ha dicho en la SER el portavoz de Podemos y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.

Mayoral también vincula la causa abierta con la moción de censura de Vox al tiempo que insiste en que "no hay ninguna consistencia" en la causa.