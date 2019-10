Òmnium Cultural ha llamado a los ciudadanos independentistas a autodenunciarse por sedición, el mismo delito por el que han sido condenados los principales líderes independentistas del procés.

Así lo ha hecho Joana Polo, una mujer independentista que ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que los ciudadanos catalanes que defienden el independentismo parecen "los negros de las plantaciones de Estados Unidos, a los que apaleaban".

En relación a las protestas que se están dando en Cataluña contra la sentencia del procés, ha apuntado que están dejando "imágenes insólitas porque nunca ha ocurrido algo parecido, esto ya no es España ni Cataluña, es peor que Turquía. Es indignante a más no poder, somos como esos negros, nos pegan".

"No hay suficientes cárceles para meternos a todos los independentistas"

Por ello, dice, se une al llamamiento de Òmnium Cultural para autoinculparse en los juzgados. "Me uno porque Pablo Llarena empezó haciendo una lectura sesgada de la Constitución. Primero decía que había rebelión y malversación y ahora resulta que rebelión ya no es, ahora es sedición".

"Vemos una injusticia y venimos todos a los que sea, no hay suficientes cárceles para meternos a todos los independentistas. No tengo miedo porque veo a la Policía, les tengo a dos metros y no me dan miedo, y si me hacen daño, peor para ellos porque todo va a quedar reflejado", ha sentenciado.

Además, se ha pronunciado sobre los incidentes que han provocado en las principales ciudades catalanas los independentistas radicales. "Si hay un grupo radical y a él se unen radicales de otros países, se hace daño al pacifismo. Pero hay estudiantes que saben lo que tienen entre manos y no hacen daño, solo vienen a luchar por la independencia".