El periodista Carlos Quílez ha explicado en Más Vale Tarde las novedades sobre los disturbios en las protestas en Cataluña. "Había decenas de agentes policiales mimetizados entre el público tomando buena nota de aquellos que llevaban a cabo actuaciones fuera de lo legal", ha explicado el periodista.

La semana de disturbios se ha saldado con 199 detenidos, la mayoría "muy jóvenes vinculados con grupos antisistema o directamente radicales independentistas", ha explicado Quílez, que ha matizado: "Difícilmente se les va a ver en las manifestaciones familiares. Son jóvenes antisistema".

A tenor de ello, el periodista ha explicado que, no obstante, algunos de ellos actúan de forma espontánea, pero otros no: "Otros mantienen relaciones estrechas con correligionarios suyos de otros países europeos. Sabemos de la presencia de jóvenes italianos antisistema que no pintan nada ni saben nada del proceso independentista catalán pero se suman a la fiesta de la violencia". Además, también había jóvenes holandeses.

La infiltración de numerosos agentes en las protestas provocará "una oleada de detenciones" en las próximas horas. Entre ellas, ya se incluye la del joven que lanzó pirotecnia a un helicóptero de la Policía y la de los dos neonazis que dieron una brutal paliza a un joven independentista.

Los CDR también han llamado a "llenar de color" la Consellería de Interior de Cataluña. Allí, una furgoneta de la Policía Nacional ha quedado cubierta de pintura tras el lanzamiento de varios globos por parte de los manifestantes.

"Me da la sensación de que han colocado la furgoneta en desuso para que se desahoguen los manifestantes y el resto de coches policiales están a buen recaudo", ha sentenciado Quílez.