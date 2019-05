Gabriel Rufián (ERC): "El rechazo a Iceta no nos afecta en la negociación por la investidura"

El diputado de ERC Gabriel Rufián asegura que su partido no quiere una repetición electoral porque ese hecho "pondría sobre la mesa la posibilidad de que el fascismo gobierne" y eso es algo que "no quiere ningún demócrata".

Por ello, aclara que la decisión de no convertir a Iceta senador autonómico no tiene por qué influir en el resto e negociaciones. "Queremos sentarnos para hablar absolutamente de todo y este tema no afecta a la Mesa ni a la investidura", asegura.

Además, dice que le extraña que Iceta, "que es uno de los hombres más inteligentes del panorama político catalán", hiciera y dijera lo que considera como todo lo necesario para que ERC diera un no.

Finalmente no hubo sorpresas en las votaciones del Parlament de Catalunya y Miquel Iceta no será designado senador autonómico, lo que suponía el paso previo para convertirse en presidente del Senado como quería Pedro Sánchez.