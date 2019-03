Fernando Martínez-Maíllo: "Cristina Cifuentes no podía saber que el acta del TFM era falsa"

EL 'CASO CIFUENTES' DIVIDE AL PP

"El acta se la entregó la Universidad. No la ha falsificado Cifuentes", afirma el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que defiende que el caso de Murcia no es el caso de Madrid, como afirma Ciudadanos. "Cifuentes no está imputada ni procesada, y eso es un dato importante", añade y sostiene que ha faltado autocrítica por parte de la URJC.