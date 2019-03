¿Está España capacitada para combatir en una guerra química o bacteriológica?

JORGE VERSTRYNGE ANALIZA EL POSIBLE PAPEL MILITAR DE NUESTRO PAÍS

El experto en seguridad Jorge Verstrynge cree que "no hay que alarmar a la población", porque asegura que "las armas bacteriológicas requieren logística". En este sentido, el politólogo asevera que no ve "fácil el uso de estas armas" y, añade, de todas maneras "España no está situada en el ojo del huracán".