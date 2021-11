El Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar las cotizaciones de empresarios y trabajadores para llenar la hucha de las pensiones ante las jubilaciones de los 'baby boomers' -personas nacidas entre mediados de los años 40 y 60 en España-.

Una medida de la que José Luis Escrivá no ha querido dar detalles en Al Rojo Vivo. Según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el acuerdo con los agentes sociales todavía no está cerrado y esperará para explicar todo el contenido cuando sea oficial.

"Me pronunciaré y lo explicaremos cuando esté cerrado porque si no, no contribuimos a la estabilidad. Nos dimos hasta el 15 de noviembre para cerrar los detalles y las negociaciones van bien", ha dicho al respecto.

Lo que sí ha querido defender es que este "es un mecanismo temporal que sustituye al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que afectaba a los más jóvenes con los recortes de las pensiones". Así, ha defendido que esto "no recorta nada", sino que "genera una válvula de seguridad para dar holgura al sistema".

Asimismo, ha asegurado que desde el Ejecutivo se ha propuesto "un mecanismo de varios elementos para la generación de un colchón" que podría o no utilizarse.

La reforma laboral

Respecto a la derogación de la reforma laboral y el acuerdo que ha alcanzado el Ejecutivo, ha destacado la importancia de modernizar "las relaciones laborales para mirar al futuro de manera distinta". "Hay que superar los dos problemas endémicos: la tasa estructural alta y los mecanismos que tienden a expulsar a los trabajadores del mercado en momentos de debilidad económica", ha dicho.

Una línea similar a la que defiende la vicepresidenta Nadia Calviño, que opta por no utilizar el término 'derogación'. Si bien, cuando Antonio García Ferreras le ha preguntado si se posiciona de lado de la responsable de Asuntos Económicos o de Yolanda Díaz, ha señalado que no le "parecen interesantes los debates personalistas".

"Lo sustancial en este momento es que vamos a generar mecanismos de flexibilidad interna. Hemos trabajado en esa línea en toda la pandemia y ahora lo plasmaremos en una reforma del estatuto de los trabajadores", ha sentenciado.