El 'zasca' de Cristina Pardo al presidente de 'Hazte Oír': "Soy heterosexual y no me siento amordazada"

NUEVA CAMPAÑA TRANSFÓBICA DE 'HAZTE OÍR'

El presidente de la asociación homófoba 'Hazte Oír' ha explicado en ARV que la ley contra la LGTBIfobia "amordaza a los ciudadanos que no comparten la ideología de género que se va a imponer en la escuela". Pardo no ha dudado en responder con rotundidad: "Soy heterosexual y no me siento amordazada por la ley, es más me parece muy bien que todo el mundo tenga los mismos derechos".