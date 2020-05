La Comunidad de Madrid ya está en la fase 1 de la desescalada, una transición que Sanidad le había denegado previamente hasta en dos ocasiones. Preguntado sobre los riesgos que encara la región en este cambio de fase, el viceconsejero madrileño de Sanidad, Antonio Zapatero, ha señalado que la situación del coronavirus "está en claro descenso" y que "ingresan muy pocos pacientes nuevos". "Estamos mucho mejor de lo que estábamos", ha defendido en Al Rojo Vivo.

En este sentido, ha explicado que la mortalidad por la COVID-19 ha descendido en algunos hospitales madrileños y que los nuevos casos que llegan "parece que tienen menos gravedad". Un dato para el que baraja varias explicaciones, como "que sepamos manejar mejor el virus", el hecho de que la presión asistencial haya descendido o que la carga viral sea menor que en los casos anteriores al confinamiento.

El que fuera director del hospital de campaña de Ifema asimismo ha defendido que la Comunidad está preparada para afrontar un rebrote, en el caso de que se produjera. Zapatero, que ha detallado que "el principal foco" de contagios siguen siendo las residencias de ancianos, "con mucha diferencia", también ha detallado que se están preparando planes de contingencia "para estar preparados con tiempo" ante una hipotética nueva oleada.

No obstante, el viceconsejero ha insistido en que "no nos podemos relajar" ahora que la Comunidad ha iniciado la fase 1."No podemos olvidar todo lo que ha ocurrido en marzo y abril, por respeto a los muertos, a los que todavía están ingresados en los hospitales y a los sanitarios que se han dejado la vida en ello", ha aseverado.

Así, ha apelado a la responsabilidad y a usar mascarilla, así como a mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia. Además, ahora que están permitidas las reuniones en grupos de hasta 10 personas, ha instado a "no ser demasiado afectuosos con las personas mayores" para evitar contagiarles. "Si podemos evitar besos y abrazos, mejor que mejor", ha indicado. "El virus sigue con nosotros y no le tenemos que dejar que haga más daño del que ha hecho", ha concluido.

Críticas desde la oposición en el cambio de fase

Pese a que la región ha ingresado este lunes en la fase 1, desde la oposición han llegado críticas por la situación en que la sanidad madrileña afronta el cambio de fase.

En este sentido, la diputada de Más Madrid Mónica García, médica de profesión, ha lamentado que la Comunidad tenga en esta primera jornada más de medio centenar de centros de salud cerrados, "casi 200 casos diarios sin equipos de rastreo" y "ni rastro de las contrataciones en Atención Primaria" que prometió el Gobierno autonómico.