El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, asegura que están preparados para afrontar una nueva oleada de casos de coronavirus. En una entrevista en Al Rojo Vivo, antes de conocerse que Madrid podrá pasar a la fase 1 el próximo lunes, ha sido rotundo al afirmar que "sí".

"Madrid lleva tiempo preparada para poder dar ese paso de fase 0 a fase 1", ha insistido Escudero, quien, preguntado acerca de si la Comunidad está preparada para afrontar un hipotético rebrote, ha asegurado que sí, afirmando que hay capacidad "de sobra" para cumplir los requisitos de camas hospitalarias. "Respuesta hay si hubiese un rebrote", ha dicho, apuntando que este criterio es el "primer indicador fundamental".

No obstante, el consejero insiste en que la Comunidad ya estaba preparada para iniciar la fase 1 la semana pasada y que la decisión de que permaneciera en fase 0 "se tomó por un criterio que excedía lo sanitario". "Madrid estaba capacitada para ese cambio de fase", ha defendido Escudero. "No daríamos ese paso si no tuviésemos la fortaleza de los datos", ha asegurado.

En la última reunión con Sanidad, la de ayer, ha dicho que las sensaciones fueron "mejores" que en las dos anteriores ocasiones. "Hablaron muy bien de las capacidades de Madrid", ha agregado, el alusión a la detección de casos y seguimiento de contactos que, según Escudero, Madrid ha reforzado con "nuevas contrataciones" en Atención Primaria y Salud Pública.

Preguntado por las dudas sobre el cambio de fase que manifestó el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, el consejero discrepa con lo que ha considera una opinión "en el plano personal". "A la hora de emitir ese juicio como mínimo debe venir avalado por datos", ha reprochado, asegurando que "toda esta decisión está muy medida".