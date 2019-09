Margarita Robles coincide con Pedro Sánchez al pedir la abstención técnica de PP y Ciudadanos en la investidura de Pedro Sánchez al considerar que los tres compromisos que están pidiendo al presidente del Gobierno en funciones ya se están cumpliendo.

La ministra también ha explicado por qué no recuperan la propuesta del gobierno de coalición que le hicieron a Unidas Podemos recordando que fue la propia formación morada la que rechazó esta oferta. "La confianza es muy importante, uno no puede intentar formar gobierno con alguien que no se fía de él", explica.

Además, se ha referido a Albert Rivera, afirmando que piensa más en él mismo que en España y que "nadie puede dar lecciones de constitucionalismo al PSOE".