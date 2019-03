El análisis de Miquel Giménez sobre por qué el juicio del procés "le viene como anillo al dedo" a Vox

Miquel Giménez asegura que hay muchos ciudadanos que lo que se preguntan no es qué hace Vox como acusación particular en juicio del procés, sino que lo que se pregunta es "por qué no están el PP o Ciudadanos".

En su opinión, en el juicio se le está haciendo la campaña a Vox porque Ortega Smith va a tener el mismo protagonismo que los acusados y el hecho de que sea "un buen orador" puede provocar que el partido de extrema derecha gane votos.

"Vox puede considerarse populismo de derechas, pero se está juzgando a otros populistas", afirma Miquel Giménez.