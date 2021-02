El abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, ha negado en Al Rojo Vivo que su confesión a Anticorrupción sobre la caja B del PP y el conocimiento de Mariano Rajoy sobre estos hechos estén bajo el paraguas de un pacto con la Fiscalía, tal y como ha insinuado Pablo Casado.

"Es rotundamente incierto que haya cualquier tipo de acuerdo con la Fiscalía", ha dicho tajante, explicando que no revelará "los detalles que va a decir" en el juicio porque "sería una falta de respeto para los tribunales". Preguntado sobre las voces del PP que apuntan a este supuesto pacto dada la proximidad de las elecciones catalanas ha vuelto a rechazar: "No me lo creo".

Galán ha asegurado que Bárcenas afronta el juicio "tranquilo" porque "ya viene sufriendo una presión importante desde 2009": "Ha sufrido pleitos muy largos, ahora aborda este juicio de una forma tranquila".

Antonio García Ferreras ha preguntado si el extesorero del PP tiene grabaciones para presentar ante la justicia, una cuestión a la que el abogado ha contestado con una carcajada: "Lo que está claro es que tenía mucha documentación y esa documentación se le robó".

El abogado, además, ha negado que haya dado este paso ahora para obtener beneficios penitenciarios para él o para su mujer, Rosalía Iglesias. "No es un tema de que él quiera hablar ahora para obtener beneficios penitenciarios", ha dicho.

El juicio de la presunta caja B del PP arranca este lunes y, tras las acusaciones de Bárcenas a Rajoy, Pablo Casado ha salido al paso acusando al Gobierno de Sánchez de "filtrar" estas acusaciones por la campaña de las elecciones. "Ese PP ya no existe", ha apuntado.