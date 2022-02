El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha insistido en que el diputado díscolo de UPN Sergio Sayas le aseguró que acataría la disciplina de partido, por lo que votaría 'sí' a la reforma laboral, cosa que ni él ni su compañero de filas hicieron.

"Me dijo 'Edmundo, no te preocupes. No nos gusta la decisión pero vamos a aceptar la disciplina de nuestro partido'", ha asegurado Bal en una entrevista en Al Rojo Vivo.

El diputado naranja ha detallado lo ocurrido el pasado jueves durante la jornada en la que se votó la reforma laboral: "Eran las once de la mañana, se estaba debatiendo el real decreto ley, lo he comprobado en el WhatsApp en mi teléfono móvil. Se habían publicado unos tuits de los diputados de UPN y Héctor Gómez quería hablar conmigo".

Así, se reunieron a la salida del hemiciclo tanto el portavoz socialista Gómez como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Un encuentro al que, en un momento determinado, se llegó a acercar el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. "Había testigos delante. Esto no es una cosa que yo me haya inventado", ha declarado. "Lo oyeron Héctor Gómez, Santos Cerdán y dudo si lo oyó Iván Espinosa de los Monteros", ha subrayado.

Sayas ha insistido, también en Al Rojo Vivo, que no dijo tal cosa y que "probablemente eso es una interpretación" del diputado naranja, algo que Bal ha negado, defendiendo que es una excusa para justificar su "comportamiento inmoral".