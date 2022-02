Uno de los dos diputados díscolos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Sergio Sayas, ha defendido en una entrevista en Al Rojo Vivo que él no engañó a nadie con la posición de su voto antes de la reforma laboral y que solo había dos personas que conocían el sentido de su votación.

"Solo había dos personas que sabían lo que íbamos a votar: la mujer de García Adanero --el otro diputado-- y mi madre", ha sostenido, después de que el portavoz de Cs, Edmundo Bal, lo haya acusado de mentir. "Mi madre me dijo que votara en conciencia", ha asegurado a las preguntas de Antonio García Ferreras.

En este sentido, Sayas ha asegurado que "no hay motivo para la expulsión" pese a su voto en contra de lo dictado por la dirección de UPN, ya que "a este partido lo han elegido los votantes con un discurso que era el contrario del que nos pedía hacer". Además, ha subrayado que no entregará el acta de diputado si lo echan porque considera que no hay motivo.