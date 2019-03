David Fernández: "La corrupción no puede negar la guerra sucia del Estado y viceversa"

AFIRMA QUE EXIGEN "RESPONSABILIDADES"

El diputado de la CUP, David Fernández, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' después de que la Guardia Civil haya irrumpido en la sede de CDC. "A un mes de las elecciones más importantes en Cataluña después del franquismo, piensa mal y no nos quedaremos cortos", ha dicho sobre lo ocurrido. En este sentido, ha apuntado que "la CUP está de pie contra la corrupción con tesón" y que "el 3% está ahí, evidentemente, como una sombra alargada". No obstante, Fernández ha añadido que "no es sólo una singularidad de Cataluña o del Estado español, ha pasado en Italia, Grecia y Alemania". Asimismo, el diputado ha insistido en que "la corrupción o puede negar la guerra sucia del Estado y también al revés".