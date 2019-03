David Fernández a Carme Chacón, sobre el 'zapatazo' a Rodrigo Rato: "Y corto que me quedé"

EXPLICA QUE SÓLO APOYA A MAS EN EL PROCESO INDEPENDENTISTA

La socialista Carme Chacón ha acusado al exdiputado de la CUP David Fernández de apoyar a Artur Mas. "¿Cuándo he dado apoyo a Artur Mas?", le ha preguntado Fernández. "No veo ninguna diferencia entre el zapato que le mandaste a Rato y el que le puedes mandar a toda la cúpula de CDC", ha asegurado Chacón. "Y corto que me quedé", ha añadido el exdiputado.