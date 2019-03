Damián Caballero: "El único plan que existe es repartir el medicamento entre todos"

HEPATITIS C: URGE MÁS SOVALDI

Sanidad anuncia tratamiento para 6.000 pacientes de Hepatitis C a partir del próximo año, una medida que la Plataforma de Afectados por Hepatitis C ve insuficiente. El vicepresidente de la plataforma cree que "el único plan de emergencia que existe es repartir el medicamento entre todos". Damián Caballero recuerda que si la enfermedad se trata en la primera fase se evitan muchas complicaciones como trasplantes y operaciones. "No se entiende que salven a los bancos, a las empresas... pero, ¿y los enfermos?".