Cayo Lara sobre Podemos: "No hay que quedarse con fotocopias porque lo original no falla"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo' y ha denunciado la existencia de un complot contra ellos. "Hay una ofensiva que en estos momentos hace el capital", ha dicho.



Lara, ante esta ofensiva, ha cargado contra Podemos: "Defendemos un programa concreto, no humo ni cartas a los reyes magos". Afirma que la formación de Pablo Iglesias no tiene proyecto y les acusa de copiarles, "a ver si vamos a tener que plantear algo de copyright".



Sin embargo, según las encuestas, lo que él considera fotocopia se come al original y ante ello Izquierda Unida se divide. Cayo Lara apuesta por "seguir defendiendo los principios de la formación y su solera". En cambio, el diputado Alberto Garzón apunta a una unión: "La gente no entendería algo distinto a una unidad popular".



Aunque, como Cayo Lara habla de "calculada ambiguedad ideológica, modas y maquinaria electoral exitosa que no puede fagocitarnos", en relación a Podemos. Podemos no se mete en las discrepancias de IU, pero coinciden con la formación de Cayo Lara en afirmar que existe un complot contra ellos.