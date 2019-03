Carmona: "Podía ser alcalde pero no tengo ambiciones individuales, sino colectivas"

SUBRAYA LA CONFIANZA QUE TIENE EN SUS CONCEJALES

El candidado del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha estado en el plató de 'Al Rojo Vivo' después de la rueda de prensa conjunta que ha dado con Manuela Carmena sobre el apoyo de su formación a Ahora Madrid. El socialista ha dicho que él podía ser alcalde de la capital pero no es porque "no tiene ambiciones políticas individuales, sino colectivas". Acerca de la propuesta de Esperanza Aguirre de cederle sus concejales, ha respondido que se mantuvo firme: "Ya me pueden poner la Alcaldía en bandeja de plata, marfil u oro". Asimismo, ha insistido en que "Tamayo no va en las listas del PSOE".