"Bárcenas dice que Cospedal filtraba mentiras"

La relación entre Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal no es del todo buena, algo que ha quedado demostrado en innumerables ocasiones a través de declaraciones y medidas legales cruzadas. Ángel Sanchís lo confirma: "Bárcenas de Cospedal no opina muy bien, es su enemiga. Dice que le filtraba mentiras, no dice cosas muy buenas, de Rajoy sí".

Cristina Pardo explica al extesorero popular que en algunos medios se ha hablado de un apunte con su nombre realizado por Bárcenas, algo que desmiente tajantemente. "En la contabilidad de Bárcenas no había ninguna partida para mí, eso es falso. Segundo, cuando yo vendí el banco y entré en el Partido Popular, ¿ve razonable que yo me pueda pringar por nada? Yo he ganado muchísimo dinero en esta vida, mucho".

Por último, la presentadora de 'Al Rojo Vivo' pregunta por Ángel Piñeiro, figura que aparece en los papeles de Bárcenas como recaudador del Partido Popular. Sanchís asegura que no le conoce y aprovecha para alabar su propia trayectoria en la agrupación liderada por Rajoy: "En mi época el recaudador era yo, con mucha diferencia sobre los demás. El dinero de mi bolsillo era más limpio que una patena y el de los demás era el que nos daban, que era muy poco. Yo, cuando estaba en el banco, daba cenas en mi casa a medio millón de pesetas el cubierto. Muchas, con muchos empresarios. Íbamos don Manuel y yo".