Aznar, ¿regreso a la política?: "Que se presente a las elecciones y si quiere volver a la comisión, yo encantado"

ENTREVISTA A PABLO IGLESIAS

El expresidente Aznar ha bromeado ante los medios a su salida de la comisión por la caja B del PP. "Me lo he pasado muy bien. Tengo ganas de volver y todo", ha señalado. Pablo Iglesias se muestra "encantado" de que a Aznar no le importe volver a la comisión. "Yo le seguiré preguntando. No hay problema", ha respondido.