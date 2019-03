Aznar echa balones fuera en la comisión de la caja B del PP: "Ni conocí, ni contraté al señor Correa"

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha desvinculado de cualquier relación con la trama Gürtel y con su cabecilla, Francisco Correa: "Yo no conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa", ha asegurado en la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación irregular del PP.

Su presunta relación con Correa ha sido objeto de reiteradas preguntas por parte de los portavoces de la oposición, como el socialista Rafael Simancas o el diputado de ERC Gabriel Rufián, quienes han recordado la presencia de Correa, condenado a 51 años de prisión, en la boda de la hija de Aznar con Alejandro Agag. "No conocía al señor Correa, pero en aquella boda de la que fue padrino había más delincuentes por metro cuadrado que en la película de Copola", le ha espetado Simancas. "Más que una boda, parecía un cártel", ha añadido Rufián.

Aznar ha evitado entrar en la lista de invitados -"yo no me casé ese día"- y ha defendido también a su yerno, Alejandro Agag, del que ha dicho que está muy orgulloso. "El señor Alejandro Agag es un empresario de mucho éxito no solo en el país en el que vive, que es el Reino Unido, sino en todo el mundo", ha afirmado.

Durante el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel, Correa detalló sus vínculos con miembros o gente próxima al PP y entre ellos señaló como "íntimo amigo" al yerno de Aznar, con quien ha dicho que tenía "una muy buena relación" como se pudo ver en su "famosa boda".