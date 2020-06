El cine y el teatro españoles están de luto tras la muerte de Rosa María Sardà, que ha fallecido este jueves a los 78 años. Una de sus amigas más cercanas, la directora Isabel Coixet, la ha recordado muy emocionada en Al Rojo Vivo. "Era un ser humano excepcional", ha afirmado.

La cineasta ha recordado cómo, hace tan solo unos meses, tras declararse el confinamiento por el coronavirus, ambas realizaron juntas un proyecto artístico de lo más personal: un retrato de Barcelona, la ciudad natal de Sardà, desierta como consecuencia de la pandemia.

Sobre las imágenes de la Ciudad Condal completamente vacía, grabadas por la cineasta, Sardà recitaba un poema que ella misma escribió hace 20 años, 'Las golondrinas de la villa'. "Heridos y errantes, no tuvimos oídos más que para nosotros mismos, agarrotados en nuestro ego, nos perdemos siempre algo esplendoroso. La belleza en cualquiera de sus manifestaciones me recuerda que hay que perseverar, no todo está perdido".

"Un día me envió el texto en un mensaje, fue a mediados de marzo, salí a la calle, puse las dos cosas juntas, se lo envié y lo hicimos juntas", ha explicado Coixet a Antonio García Ferreras, emocionado por la preciosa pieza que ambas artistas crearon.

Sin embargo, Sardà nunca actuó en una película de Coixet, algo que la cineasta ha lamentado. "No me lo perdonará, lo sé", ha afirmado sobre su querida amiga. "Las únicas veces que hemos rodado juntas fue en publicidad y siempre me criticaba mucho. Me decía 'pero bueno, en un anuncio sí pero en una película no'", ha rememorado.

"Yo la quería mucho", ha afirmado Coixet, muy emocionada, recordando a su amiga como "un ser humano excepcional, de una coherencia que hay tan poca gente tan coherente". "El activismo lo llevaba en la sangre", ha añadido. "Estar con ella era aprender, porque hay muy poca gente que haya leído tanto como ha leído Rosa María, y que supiera hablar de los libros, y que supiera hablar de las películas con ese conocimiento de la naturaleza humana, sin paños calientes, sin engañarse, sin grandes palabras, pero siempre acertando", ha asegurado.

Al final de la entrevista, Antonio García Ferreras ha aludido a una de las películas más emblemáticas de la propia Coixet, 'Mi vida sin mí'. "Hoy pienso en esa película, directora", le ha dicho, a lo que la cineasta ha confesado que Rosa María Sardà le decía: "A ver cuando me escribes una 'Mi vida sin mí', pero para gente de mi edad". "Le he fallado, como en tantas cosas, pero ella nunca me falló", ha concluido.