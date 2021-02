"Necesitamos un plan nacional, no un señor Sánchez que se lave las manos". Así se ha pronunciado Inés Arrimadas en ARV a preguntas sobre la disparidad entre las restricciones frente al coronavirus que están adoptando Madrid y Castilla y León, comunidades ambas en las que gobierna su partido junto al PP.

Preguntada sobre las distintas posturas de los vicepresidentes autonómicos de ambas regiones -Ignacio Aguado, que rechaza endurecer más las medidas y Francisco Igea, que pide restricciones más férreas-, la líder de Ciudadanos ha reclamado un "plan nacional que el Gobierno de España asuma" con criterios comunes que se apliquen "en función de la realidad sanitaria" de cada lugar.

"No digo que en toda España sean necesarias las mismas medidas siempre a la vez, pero que el paraguas jurídico lo asuma el Gobierno de España", ha aseverado. "Podemos hacer un compendio comparativo de 17 situaciones porque no hay un plan nacional", ha argumentado, apuntando que "cada situación es diferente".

Además, la presidenta de la formación naranja ha lanzado una acusación al Ejecutivo de Sánchez: "Si no hay más medidas restrictivas ahora mismo en toda España es porque el Gobierno no las ha querido tomar para no perjudicar la campaña de Cataluña, eso sí que es grave", ha afirmado.