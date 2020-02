Inés Arrimadas lo tiene claro respecto al pacto con el Partido Popular en las elecciones de Galicia, País Vasco y Cataluña: condiciona el acuerdo a que se realice en las tres autonomías y no solo en alguna de ellas. "El PP quiere sumar en territorios donde quizá está más débil y en otros no", ha señalado haciendo referencia a la oposición de Alberto Núñez Feijóo a que se lleve a cabo en territorio gallego.

En este sentido, la diputada de Ciudadanos ha explicado en Al Rojo Vivo que propone "un acuerdo transversal apelando también a la parte constitucionalista socialdemócrata que existe y que se siente muy abandonada". Su objetivo, asegura, es "hacer acuerdos que movilicen al electorado y no hagan perder ni un solo voto, que el nacionalismo no tenga fuerza en esos territorios".

"Mi propuesta está encima de la mesa, nse abre al constitucionalismo social demócrata y que me gustaría que integrase a personas de la sociedad civil. Yo lo que propongo no es un tema de partidos, sino un acuerdo para ilusionar a la gente constitucionalista para que vaya a votar y vea que los partidos dejan de lado sus diferencias, ha destacado en esta entrevista con Antonio García Ferreras.

Se refiere también a los miembros de Ciudadanos que critican la propuesta

No solo ha dejado un mensaje para el Partido Popular, sino también para algunos de los miembros de Ciudadanos que se han mostrado críticos con la propuesta, en concreto Francisco Igea. Y es que, el vicepresidente de Castilla y León ha destacado en 'RTVE' que "no puede ser que una persona de manera unilateral lance ese órdago. Es una falta de respeto a los militantes y al partido. El mensaje que damos es que no hemos aprendido nada", ha señalado

Tras escuchar estas declaraciones de su compañero de partido, la diputada 'naranja' ha señalado que hace "esa propuesta antes del Congreso para que los militantes sepa lo que propone cada candidato", asegurando que "es una muestra de respeto". Además, ha instado a Igea a que "presente una candidatura para debatir" porque si no "lo que pretende es que sea presidenta de un modelo de baronías que él defiende".