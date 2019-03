Antonio Hernando: "No cobré del partido PRD de Panamá"

SE HABRÍA PLANTEADO DEJAR ESPAÑA Y BUSCÓ TRABAJO

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha dado su versión sobre la información de 'La Razón' que apunta a que asesoró al PRD de Panamá siendo diputado. Según ha dicho, no cobró del partido: "Jamás me pagaron ni un billete, ni una cena". Sin embargo, ha explicado que ofreció sus servicios al PRD porque "iba a abandonar el Congreso de los Diputados, a dejar la política, e ir a vivir a Panamá", con su familia. Hernando ha destacado que ante la intención de irse a Panamá, "asesorar al Partido Revolucionario Panameño en la campaña electoral podía ser una salida a la necesidad de actividad laboral", por ello les hizo una oferta de trabajo. No obstante, el PRD no aceptó la oferta.