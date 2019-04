Andrea Levy: "Le diría a Iglesias que gane unas elecciones como Rajoy para ser presidente del Gobierno"

PODEMOS PIERDE LA MOCIÓN DE CENSURA

La popular Andrea Levy ha señalado en Al Rojo Vivo que "el objetivo de la moción de censura no es perder dos días en que se hable de Iglesias, el objetivo es que haya una alternativa de gobierno y en eso ha perdido Iglesias". "Si ganara Iglesias no me gustaría mucho pero respetaría el resultado, en Podemos lo que votan los españoles no les gusta", asegura.