Andrea Levy: "¡Elecciones ya! Esto no se aguanta, esto hace aguas"

EL PSOE NO RENUNCIA A NUEVAS FÓRMULAS

El Gobierno presentará Presupuestos y busca otras vías para salvar el veto del Senado. "No podemos estar en esta inestabilidad. Los españoles están prisioneros de un Gobierno que no está a la altura", afirma la vicesecretaria del PP Andrea Levy, que pide la celebración inmediata de elecciones. "España no aguanta ni un día más del Gobierno de Sánchez".