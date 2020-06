El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha abogado por rebajar la tensión entre el Gobierno y la oposición, pero dice que el primer gesto debe salir del presidente del Ejecutivo: "Creo que si Pedro Sánchez quiere de verdad entablar un diálogo sincero, lo tiene fácil, descolgar el teléfono que no descuelga desde el 4 de mayo".

A su juicio, debe dar ese primer paso: "Desde las instituciones tenemos que tomar esa iniciativa y liderazgo que nos corresponde por estar en el Gobierno y descolgar el teléfono".

Uno de los puntos que más fricción ha provocado entre el PP y el Ejecutivo en las últimas semanas es la polémica por la muerte de ancianos en residencias que no fueron trasladados a los hospitales. En la Comunidad, la oposición ha pedido una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a lo que José Luis Martínez-Almeida ha dicho que le parece correcto que la oposición haga control al gobierno.

Martínez-Almeida, ante la posibilidad de un rebrote de coronavirus, ha dicho que la capital ha hecho "los deberes y tanto desde el punto de vista de la atención primaria y asistencial estamos mejor preparados y en mejores condiciones para controlar posibles rebrotes". "No nos debe asustar un rebrote si no que no podamos controlarlo", ha afirmado.

También se ha referido a la denominada madrileñofobia por parte de algunos líderes regionales que se han mostrado en contra de la entrada de madrileños a sus comunidades: "Seguro que estarán muy contentos cuando los madrileños vayamos este verano con todas las garantías, y somos muy importantes para reactivar la economía de las zonas turísticas. Yo creo que el mensajes que han transmitido es el de que hay que tener toda la prudencia del mundo, pero si las autoridades sanitarias dicen que podemos salir, seremos bien recibidos por nuestro carácter y fuente de ingresos".