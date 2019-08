El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha señalado, ante la posibilidad de una hipotético tándem electoral con Ciudadanos en Euskadi, que "aceptar la defensa de la foralidad y el concierto económico" es una "línea roja" para concurrir a los comicios en coalición con otra formación.

"Con cualquier partido que no esté comprometido a defender el concierto económico no vamos a ir nunca junto a las elecciones", ha advertido, recordando que esta condición se le planteó a la formación naranja antes de las elecciones municipales y "no quisieron". "Planteamos a Ciudadanos ir juntos, no quisieron y no sacaron ningún concejal", ha apostillado.

Alonso ha recalcado que considera que el PP "es el proyecto de futuro" en Euskadi y ha considerado que la posibilidad de plantear coaliciones con otros partidos debe abordarse de forma casuística para los distintos territorios. "A mí me gustan las siglas del PP", ha asegurado, "habrá que verlo por circunscripciones, en algunos lugares puede ser conveniente, pero en otros a lo mejor no es conveniente hacer una estrategia de coalición electoral".

Asimismo, ha negado la posibilidad de que el PP se presente en coalición con Vox, citando el rechazo del partido de Santiago Abascal hacia el concierto vasco y la foralidad. "No iría nunca con Vox porque está en contra de la foralidad vasca, del concierto económico y de la propia España autonómica", ha señalado.

En caso de constituir coaliciones electorales, ha advertido, "no es un asunto menor que definamos claramente la propuesta política que hacemos". "Esa propuesta el PP la tiene clarísima, pero veo a veces vacilaciones en los de Ciudadanos", ha deslizado.

En este sentido, ha pedido que "todos los esfuerzos por sumar, que son buenos, se hagan siempre en torno al proyecto que representa el PP".