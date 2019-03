Albert Rivera: "El Gobierno debe plantear una propuesta acorde con todas las CCAA"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que publicará las balanzas fiscales en diciembre y presentará una reforma fiscal, algo que no ha gustado a algunas autonomías. "No cambio ningún cromo con Cataluña, no creo que esté mal financiada", ha afirmado Rajoy.

Albert Rivera, presidente de Ciutadans, cree que al Gobierno se le acaba el tiempo de esconderse detrás de un plasma y de guardar en el cajón el debate de la financiación autonómica. "Por ley toca abordar el asunto este otoño o invierno. El Gobierno tiene que plantear una propuesta acorde con todas las comunidades autónomas. Rajoy tiene que tomar las riendas de este debate territorial".

El líder de C's ve necesario que, aparte de las balanzas fiscales, se publiquen las balanzas comerciales y sociales. "Es necesario que se sepa que a Cataluña y a otras comunidades autónomas nos sale a cuenta pertenecer a España y tener solidaridad interterritorial".