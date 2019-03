Aitor Esteban (PNV): "Se nos ha expulsado de este acuerdo"

El PNV ha decidido no acudir a la reunión convocada por PP y PSOE para intentar sumar apoyos a un texto pactado sobre la UE. Aitor Esteban, diputado del PNV, sostiene que tenía pensado acudir a la cita hasta que leyó un tweet de Rubalcaba. "Desde el PSOE y el PP me aseguraron que no había ningún tipo de preacuerdo entre ellos, y que asistiríamos a una reunión a cuatro o cinco bandas para acordar el texto desde un plano de igualdad", explica Esteban.

Sin embargo, el diputado se sorprendió al leer cómo Rubalcaba anunciaba por Twitter que existía un acuerdo entre los dos grandes grupos. "Han incumplido el acuerdo que teníamos entre todos, y nos han dicho cosas que no son ciertas". Aitor Esteban insiste en que no son formas de hacer las cosas. "Presentaremos nuestras enmiendas y discutiremos en sede parlamentaria lo que tenga que ser".

El diputado de PNV reconoce que la imagen del Congreso que se ha dado a Europa por lo acontecido es "terrible". Esteban admite que se ha desperdiciado una gran oportunidad, pero "no por nosotros, porque se nos ha expulsado de este acuerdo".