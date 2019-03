Ada Colau afirma que "el referéndum del 1-O no es el que Cataluña necesita"

DEFIENDE "RECONDUCIR LA SITUACIÓN AL CAUCE POLÍTICO"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hablado sobre el referéndum y su convocatoria: "Me parece que no se hicieron bien las cosas en el Parlament". Ha apuntado que "aunque haya una mayoría parlamentaria, no es suficiente para plantear leyes de calado como la de Transitoriedad". No obstante, también entiende "que la situación de bloqueo hace que sea legítima la movilización y la llamada a la participación masiva el 1-O".