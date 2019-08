El PSOE responde al líder de Podemos tras decir que aceptaría el gobierno de coalición que le propuso Pedro Sánchez en julio si incluye las políticas activas de empleo: "Lo que entonces era irrespetuoso, humillante y poco serio, ahora resulta que está bien", ha ironizado.

El número 3 del partido, José Luis Ábalos, ha dicho en ARV que la propuesta de entonces no fue valorada debidamente por el líder de la formación morada."¿Quiere decir que actuaron mal? ¿Porque ahora lo ven bien significa que obraron mal en su momento? ¿No supieron ver el alcance de la responsabilidad del momento, de la oportunidad que constituía en aquel momento?", se ha preguntado.: "Me deja perplejo".

Ha recordado que la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios fue despreciada. "Es lo que vimos en julio y fue despreciado porque se consideró que era una humillación", ha afirmado, "se dijo que eran competencias decorativas".

"Estamos hablando del Gobierno de España", ha sostenido Ábalos, "en aquel momento teníamos convocada una sesión de investidura, había un encargo del jefe del Estado, hubo reuniones previas donde se plantearon diversas opciones para formar parte del Gobierno de España y fueron descalificadas todas las ofertas".

"Todas las ofertas que se hicieron fueron recibidas como ofertas humillantes", ha insistido. "Una investidura fracasada no es cuestión de intentarlo todos los días se trata de saber asumir con rigor, responsabilidad y seguridad los momentos y las oportunidades", ha agregado.

"No se valoró la importancia que suponía formar parte del Gobierno de España para una formación con un recorrido tan corto", ha señalado, refiriéndose al partido de Pablo Iglesias como "una formación que hace cuatro años estaba haciendo asambleas en la calle y tuvo la posibilidad de formar parte del Consejo de Ministros".

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE ha recalcado que la actitud de Podemos "no ayuda a confiar". "Quién te dice que mañana no volvemos a tener un conflicto por no saber valorar la oportunidad y la importancia del momento y que tres meses después haya un arrepentimiento", ha deslizado, "estos elementos nos hacen dudar de la oportunidad de una coalición".

Asimismo, ha reprochado "los cuestionamientos acerca de la identidad y la naturaleza del PSOE" -"si somos de izquierda o no somos de izquierda". "Al final parecía un socio vigilante y esto no es un gobierno de coalición", ha zanjado.