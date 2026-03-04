Guillermo Pulido, sobre los ataques en Irán: "Las ciudades que están escarpadas en montañas se convierten en tumbas porque bombardean las entradas y salidas"

En Al Rojo Vivo, el politólogo y analista de defensa ha analizado la posición de Irán en el conflicto y advierte de un fuerte desgaste militar: "La capacidad para lanzar misiles contra el Golfo Pérsico, Ormuz o Israel ha caído en picado".

Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, ha analizado la situación de Irán y su posición en el conflicto, señalando que por el momento no hay indicios de que el régimen esté dispuesto a rendirse. "Políticamente puede resistir bastante tiempo", afirma.

Sin embargo, advierte de que el escenario es distinto en el plano militar: "En esta fase de la guerra, la capacidad de Irán para lanzar misiles contra los países del Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz o Israel ha caído en picado. En los últimos días hemos visto una reducción muy drástica".

Según explica, esto se debe a la destrucción sistemática de infraestructuras militares: "Estamos viendo numerosas imágenes de cómo se destruyen in situ camiones, lanzadores y bases de misiles. En el caso de instalaciones ubicadas en zonas montañosas, al bombardear las entradas y salidas, esas ciudades excavadas en la montaña se convierten en tumbas".

Sobre la posibilidad de que el régimen iraní pueda desmoronarse únicamente mediante bombardeos aéreos, Pulido es claro: "No". A su juicio, la clave está en la estrategia política y en el papel de las Fuerzas Armadas.

Recuerda que, durante la Revolución Islámica de 1978-1979, el Ejército terminó alineándose con el ayatolá Jomeini para preservar la unidad del país frente a otros sectores, como la oposición republicana de izquierda o los movimientos que reclamaban mayor autonomía para minorías como la kurda. Posteriormente, en 1982, se consolidó la Guardia Revolucionaria como fuerza militar ante las reticencias del Ejército a intervenir en la guerra contra Irak.

"Por eso la clave ahora es qué estrategia política se adopte", sostiene. En su opinión, respaldar abiertamente a los kurdos podría provocar que las Fuerzas Armadas cerraran filas en torno a la República Islámica para mantener la integridad territorial de Irán.

