Emilio Delgado (Sumar): "Todos sabemos que los que están enfrente (PP-VOX) no están para dar lecciones ni de corrupción ni de feminismo"

Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, analiza en este vídeo la situación del Gobierno, y en particular de Sumar. Asegura que no pueden dejar caer al Gobierno ("porque todos sabemos lo que hay enfrente") pero tampoco pueden pagar ellos por las "barbaridades" del PSOE.

En el punto más débil de la legislatura, con todos los escándalos que rodean al PSOE, Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, analiza la situación en Al Rojo Vivo.

"Todos tenemos claro lo que hay enfrente del Gobierno: los de Equipo Económico, Ayuso y su novio... Son los que no están para dar lecciones de corrupción ni de feminismo (PP-Vox)", afirmó Delgado.

Ahora bien, hay dos cosas que como partido (Sumar), dice, no se pueden permitir: "No podemos permitirnos dejar caer al Gobierno, eso es cierto, pero tampoco podemos pagar las barbaridades del PSOE y que ello termine arrasándonos a quienes no tenemos ninguna responsabilidad y que, además, somos, en buena medida, los responsables de las políticas más exitosas de la legislatura", señala el político.

Es por ello, continúa Delgado, que están en condiciones de "exigirle al Gobierno" que dé un impulso real a la legislatura con políticas sociales y que el crecimiento económico llegue de verdad los salones de las casas, "porque si no tenemos que replantearnos desde dónde se apoya al Gobierno, que no tiene que ser desde dentro: hay muchos partidos apoyando al Gobierno que no están dentro", concluye Delgado. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.