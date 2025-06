Elizabeth Duval, tras el informe de Santos Cerdán: "Con los socios de investidura tendría que plantearse una moción de confianza"

Tras destaparse el demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán, quien dimitió ayer mismo de todos sus cargos en el PSOE, el partido vive uno de los peores momentos de la legislatura. Pedro Sánchez comparecía pidiendo perdón y anunciando una auditoría en el partido, y ministros como Félix Bolaños u Oscar López confesaban sentirse profundamente decepcionados por lo ocurrido con su ya excompañero de partido.

Antes de entrar a valorar de lleno el tema, la escritora y filósofa Elizabeth Duval señala que hay algo que le irrita de estas comparecencias, y es el tono. Es decir, "tiene como esa suerte de herencia católica de la culpa, donde parece que en lugar de decir 'en todos los partidos cuecen habas' está a punto de decir 'quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra'".

Algunas de las medidas que señala Duval que se han de tomar tras saltar el escándalo de Santos Cerdán no son solo una auditoría en el Ministerio de Transportes, ya que "no se puede hacer como que no ha pasado nada y que esto es solo una cuestión de partido y no de Gobierno".

Así, asegura que "con los socios de investidura tendría que plantearse la idea de una moción de confianza, porque tú (PSOE) ya has perdido una parte de la confianza, que es la que ha depositado en ti la ciudadanía, y tienes que devolver, de alguna forma, esa confianza".

Porque, dentro de un año -pronostica la escritora, señalando además que esto "tiene bastante gravedad"- podríamos enfrentarnos a un escenario en el que no sólo esté el tema Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, sino que a todo ello se sume el conjunto de juicios relacionados con la Operación Kitchen [la Audiencia Nacional ha fijado el juicio para mayo y junio de 2026]. "Y de todo esto se beneficiará la extrema derecha y una desafección cada vez más profunda hacia la política", concluye.