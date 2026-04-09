Elizabeth Duval analiza el caso Ábalos: "Lo grave es que convirtiera el Ministerio de Transportes en su cortijo"

La filósofa ha reaccionado al juicio de José Luis Ábalos, al que califica como "un festival" con "un componente de show que cualquiera que lo vea desde su casa percibe como profundamente miserable".

Elizabeth Duval, escritora y filósofa, ha reaccionado al juicio de José Luis Ábalos, al que ha calificado como "un festival" con "un componente de show que cualquier persona que lo vea desde su casa percibe como profundamente miserable".

En su análisis, ha subrayado que, más allá de las escenas que se están viendo durante el proceso —"caras de risa en algunos momentos de Ábalos" o "intercambios que son auténticas barbaridades"—, lo verdaderamente grave no es el espectáculo actual: "Vemos cómo Ábalos o Koldo están casi de compadreo en la parte de atrás, pero lo grave no es este esperpento. Lo grave es lo que sucedió: que hicieran del Ministerio de Transportes su cortijo; que lo convirtieran en una máquina para enchufar, que lo utilizaran para su beneficio personal y que no tuvieran ningún reparo en hacerlo".

Sobre la estrategia de la defensa de Ábalos, que interpela a la expareja señalándola como prostituta a las órdenes de Víctor de Aldama, Duval ha sido tajante: "Es una barbaridad". A su juicio, este tipo de actuaciones encajan en un patrón previo: "Cuando has sido tan proclive a la mentira, no es la primera vez. Ábalos se ha demostrado como todo un 'showman'. Recordemos aquella rueda de prensa en la que llegó diciendo: 'Vengo aquí solo, no tengo ni secretaria, no tengo a nadie, ni detrás ni al lado'. Él sabe construir ese show y sabía hacerlo metiéndose en el barro, rebozándose como un auténtico cerdo, de las formas más absolutamente miserables".

Pese a todo, Duval confía en el desenlace judicial: "Eso no sorprende. Y creo que el juicio acabará teniendo justicia".