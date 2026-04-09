Marta G. Aller cuestiona al PSOE y el caso Ábalos: "Esos que decían que no se enteraban de nada, ¿qué credibilidad tienen ahora para decir que no pasó?"

La periodista de 'El Confidencial' analiza el juicio a José Luis Ábalos y denuncia un patrón de contradicciones: "No han parado de mentir desde el inicio y esas mentiras acabarán delatándose entre sí".

La periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller, ha analizado el desarrollo del juicio a José Luis Ábalos en un momento clave, marcado por la aparición de la primera prueba gráfica de un presunto pago de comisiones en la trama vinculada a Koldo García. Mientras tanto, los implicados continúan negando cualquier participación.

A juicio de García Aller, el caso está dejando al descubierto un patrón sostenido de contradicciones: "Es que de esta trama lo que estamos viendo es que no nos han parado de mentir desde el primer momento. La cuestión está en que, como todas estas mentiras se van contradiciendo entre sí en las declaraciones en el Supremo, veremos quiénes se van delatando a partir de sus propias mentiras".

La periodista también ha puesto en duda la credibilidad de las negaciones dentro del Partido Socialista Obrero Español, cuestionando la falta de conocimiento alegada por sus dirigentes: "Lo que es verdad es que es difícil de creer esa negación tajante dentro del Partido Socialista, de que allí entraran bolsas llenas de dinero. Si son los mismos que no se enteraron de que el ministro, ex ministro de Transportes estaba colocando amigas, novias, amantes en empresas públicas, que tenía un asesor que iba amenazando a los dirigentes de esas empresas públicas para evitar problemas que no fueron en ningún momento especialmente discretos".

En esa misma línea, ha añadido: "Que no se enteraban de que iba a tantos viajes acompañado de Jessica y demás viajes pagados por Aldama, que tenía la Secretaría de Organización, con un ático pagado también por el presunto empresario corruptor. Los que en el mejor de los casos no se enteraron de nada, ¿qué credibilidad tienen ahora para decir que todo esto no pasó? Porque o no se enteraban de nada o lo estaban ocultando. Y eso esperemos que el juicio ayude a aclararlo".

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