Tras saltar la polémica del nombramiento de la hermana del presidente andaluz Juanma Moreno como directora del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, el político ha hablado en relación a las acusaciones de un posible trato de favor. María Dolores Moreno no había sido la aspirante con mejor puntuación, obteniendo 38,20 puntos sobre 50, mientras que otra aspirante, Esperanza Utrera, obtuvo 49,50.

Desde el PSOE, han pedido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía. "Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones del concurso y de su resultado", ha asegurado Francisco Javier Fernández.

El político del PP ha expresado sentirse sorprendido ante "el uso que están haciendo algunas formaciones de esta situación". "Me sorprende mucho, sobre todo, viniendo del Partido Socialista, que tendría mucho que callar de lo que ha acontecido a lo largo de los últimos 37 años en Andalucía", ha declarado.

Moreno ha asegurado que su gobierno ha llegado "a construir un nuevo porvenir a los andaluces y a que las cosas se hagan de manera distinta". Razón por la que, según el presidente andaluz, "nunca ningún nombre ni ningún apellido va a condicionar ninguna selección de persona". "Eso se ha acabado, eso era parte de tiempos anteriores", ha insistido.

El popular ha calificado de "persecución" lo que "algunas formaciones" están haciendo con su hermana, "una funcionaria pública desde el año 2004" que ha sido seleccionada por la Inspección para realizar "una sustitución de menos de un año". Moreno Bonilla ha señalado que en Andalucía, en su gobierno, "las cosas siempre se van a hacer con criterios como el de capacidad, el de libre concurrencia y a través de lo que disponen las propias estructuras", así como "las normas existentes".

Por su parte, La Junta ha recalcado que la persona que perdió la plaza frente a la hermana del presidente andaluz, Esperanza Utrera, tenía antecedentes que desaconsejaban su nombramiento. La mujer lo ha negado y ha asegurado que "lo que se está diciendo no es cierto. No sé si de una manera intencionada o no".