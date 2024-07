Desde el comienzo del proceso judicial de Begoña Gómez, el Partido Popular ha cargado duramente contra ella y especialmente también contra Pedro Sánchez. Unos ataques que Baltasar Garzón, durante una entrevista en laSexta Xplica, ha asegurado que "violentan la presunción de inocencia".

"Eso son palabras muy gruesas que violentan la presunción de inocencia. Habría que oír a estas personas y a las que les antecedieron en el PP cuando, en la investigación de Gürtel, la plana mayor del PP con Rajoy a la cabeza diciendo 'esto no es una trama del PP, sino una trama contra el PP'. No se puede tener un discurso a las diez de la mañana, otro a las tres de la tarde y otro después de tomarte unos chupitos. Esto no es serio", ha asegurado.

Unas afirmaciones que Garzón señala que están desarrollando un "deterioro institucional": "Si son ejemplo, y deben de serlo, me parece muy poco edificante lo que se está haciendo. Se están haciendo afirmaciones categóricas sobre delitos cometidos. Saben que eso no se puede decir. Y si lo dicen, ¿por qué lo hacen? Están generando un deterioro institucional muy grave con declaraciones gratuitas y temerarias simplemente descalificando por descalificar" .