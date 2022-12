La cadena humana a favor de la independencia que recorrió Cataluña con motivo de la celebración de la Diada fue un éxito. El conseller del Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha cifrado la participación en 1,6 millones de personas. Un día después, Gobierno y Generalitat tienen que decidir qué hacer con el sentir de los catalanes que salieron a la calle.

Eduardo Inda cree que el Gobierno tiene que actuar aplicando la ley y la Constitución, "votada mayoritariamente por los españoles y los catalanes". Inda sostiene que la realidad en Cataluña ha cambiado. "No hay libertad plena, es un régimen democrático que gobierna de forma absolutista". El periodista insiste en que "los padres de familia no pueden elegir en qué lengua educan a sus hijos" y "los comerciantes no pueden rotular en castellano". Inda desmiente el castigo fiscal del que Cataluña acusa al Estado central. "En Baleares y en Madrid es donde existe el castigo fiscal mayor".

Jesús Maraña, sin embargo, aboga por el acuerdo y el consenso. "Me gustaría poder hablar con ellos y convencerlos de que estamos mejor así". Maraña insiste en que es un tema que va más allá de Cataluña: "es un sentir del Estado". El periodista recuerda que cuando la gente quiere expresarse y sale a la calle, "eso no hay quien lo pare".