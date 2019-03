Echenique, de Podemos: "No hay más que caminar por la calle para ver que Rajoy miente"

EL EURODIPUTADO DE PODEMOS, PABLO ECHENIQUE-ROBBA

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy defendía que no han dejado desamparados a los más débiles. El eurodiputado de Podemos, Pablo Echenique-Robba, analiza en 'Al Rojo Vivo' la "situación real" de España, ya que "no hay más que caminar por la calle para ver Rajoy miente". "El presidente del gobierno caminará por barrios que no estén tan deprimidos, eso cuando camina y no va en coche oficial", añade Echenique.