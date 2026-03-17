Duval analiza la posibilidad de que Sumar salga del Gobierno: "Hay asuntos que requieren solución inmediata, más que decidir si está dentro o fuera"

La filósofa y exmiembro de Sumar descarta una salida inmediata del Gobierno y apunta al verdadero problema: "Antes necesitas un candidato". A su juicio, la falta de una cabeza visible pesa más que seguir o no en el Ejecutivo.

El batacazo de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León ha desatado un clamor en las formaciones situadas a la izquierda del PSOE para que Sumar rompa con el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones andaluzas, previstas entre el 31 de mayo y el 21 de junio.

Elizabeth Duval, filósofa y escritora, y exmiembro de Sumar, analiza el panorama en Al Rojo Vivo: "No lo creo, pero por un motivo fundamental: antes de plantearte salir del Gobierno, necesitas un candidato. Necesitas una figura con proyección, y ese es precisamente el vacío que existe ahora mismo en ese espacio político".

Ese vacío, explica, no es algo coyuntural, sino el síntoma de un problema más profundo que Sumar arrastra desde hace tiempo. "Yo me fui de Sumar hace un año y ya entonces se acumulaban derrotas electorales: malos resultados en Galicia, en Euskadi y también en las europeas", recuerda.

A partir de ahí, señala una dinámica que se repite tras cada revés en las urnas: "Siempre se dice lo mismo: hay que reflexionar, analizar qué ha fallado. Pero tengo la sensación de que esa reflexión real nunca se ha producido de verdad". A su juicio, no se ha abordado el origen del desgaste, "que viene de mucho tiempo atrás".

Por eso, Duval considera que el debate sobre seguir o no en el Gobierno está, en estos momentos, mal enfocado: "Hay cuestiones más urgentes que resolver. Sobre todo porque tu suerte ya está ligada al Gobierno. No puedes estar permanentemente exigiendo medidas —como intervenir el mercado del alquiler— durante dos años sin que se materialicen, porque lo que transmites es una cierta impotencia".

"La izquierda tiene que dejar de sentirse impotente en su posición. Y, sobre todo, necesita una candidatura. Que Sumar no tenga ahora mismo una cabeza visible de cara a unas generales es un problema mucho más grave que estar o no en el Gobierno", concluye.

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