La dura crítica de Loreto Ochando al anuncio de la dimisión de Mazón: "Es lo más mezquino que he visto en muchos años"

La periodista asegura en Al Rojo Vivo que el futuro de la Generalitat Valenciana es enormemente incierto, ya que "Vox va a alargar todo lo que pueda esto, porque cuando más alargue la investidura, más puede afectar a nivel nacional".

Un año después de la DANA, Carlos Mazón dimite. Al menos, así lo ha anunciado, aunque esas palabras no se han plasmado en la firma de su renuncia. En la comparecencia en la que ha anunciado su decisión, el todavía president de la Generalitat Valenciana se ha escudado culpando al Gobierno central de la catástrofe y ha evitado dar explicaciones sobre su famosa comida con Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

Por ello, Loreto Ochando asegura que "lo de hoy es lo más mezquino que he visto en muchos años". Además, la periodista sostiene que "políticamente, este tío era un inútil y una mala persona, le dio exactamente igual todo".

Además, la colaboradora de Al Rojo Vivo asegura que el futuro de la Generalitat Valenciana es más incierto que nunca, ya que "Vox va a alargar todo lo que pueda esto, porque cuando más alargue la investidura, más puede afectar a nivel nacional" a las puertas de un 2026 que marca el inicio del nuevo ciclo electoral.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.