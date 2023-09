La directora del IES Carolina Coronada, María Jesús Monteserín, asegura que en su centro han adelantado los talleres que estaban previstos para el segundo cuatrimestre, tras los casos de robo de fotografías modificadas con Inteligencia Artificial. "En la educación en valores siempre hemos metido redes sociales. Pero lo hemos agilizado. Si esto estaba previsto para el segundo trimestre, hemos encendido la maquinaria hemos empezado a tratar esto en tutorías", ha explicado en directo en Al Rojo Vivo.

En este sentido, recuerda que cada año se celebran diferentes charlas y talleres para los estudiantes en las que también participan la Policía Local y Guardia Civil. Aún así, reconoce que no es suficiente. "Parece que no es suficiente y no nos cansaremos de repetir que es delito. Lo saben, pero lo olvidan y no le dan la importancia que tiene", ha expresado.

La directora cree que los estudiantes están acostumbrados a ver este tipo de contenido sin darle importancia. "Por mucho que se les repite que es ilegal siempre está el saltarse la norma y el no ser consciente realmente de la importancia y de lo serio que es", denuncia.