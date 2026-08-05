Diego Madrazo, portavoz de AUGC: "El CETI de Ceuta tiene una capacidad muy limitada; llevamos años reclamando su ampliación"

El experto ha alertado en Al Rojo Vivo de que Ceuta vive "un drama humanitario" tras la llegada masiva de migrantes. Además, ha denunciado la falta de medios, la saturación del CETI y ha reclamado reforzar la frontera y ampliar sus instalaciones.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, ha analizado en Al Rojo Vivo la crisis migratoria que vive Ceuta, donde permanecen entre 2.000 y 5.000 personas, según las distintas estimaciones, de las que cerca de un millar son menores. Madrazo ha advertido de que la ciudad afronta "un drama humanitario" mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen un amplio dispositivo para garantizar el orden público.

"Nuestros compañeros tienen desplegado un operativo para garantizar la seguridad y nos consta que el comportamiento de los ciudadanos ceutíes está siendo extraordinario. Donde no está llegando el Estado, son los propios vecinos quienes están cubriendo las necesidades básicas de estas personas", ha señalado.

El portavoz de AUGC ha insistido en que, además del desafío en materia de seguridad, la situación tiene una importante dimensión humanitaria. "Llevamos desde el pasado jueves rescatando cerca de 150 cuerpos del espigón. Es urgente activar los mecanismos de solidaridad del Estado porque, además de un drama humanitario, puede generarse un conflicto social latente", ha advertido.

Sobre la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Madrazo ha denunciado que sus instalaciones son claramente insuficientes para hacer frente a la presión migratoria.

"Ya el sábado hubo un intento de asalto al CETI por parte de inmigrantes que permanecían acampados en el exterior. El centro tiene una capacidad muy limitada para la realidad de Ceuta. Llevamos años reclamando su ampliación y con apenas 512 plazas es imposible asumir el flujo migratorio que soporta la ciudad", ha explicado.

Respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que no existían informes específicos que anticiparan la magnitud de la entrada masiva, Madrazo ha cuestionado la falta de comunicación del Ministerio con las asociaciones profesionales.

"Nosotros no manejamos información de los servicios de inteligencia, pero esto demuestra la falta de escucha del Ministerio. Advertimos hace tiempo de que determinadas decisiones podían provocar un efecto llamada y también trasladamos nuestra preocupación tras reunirnos con responsables de Ceuta. Incluso ciudadanos que cruzaban habitualmente a Castillejos alertaban de una concentración inusual de personas en la frontera marroquí. Resulta difícil entender que toda esa información no llegara al Ministerio", ha afirmado.

Madrazo también ha rechazado las palabras de Marlaska sobre la suficiencia de medios desplegados para hacer frente a la crisis.

"Una entrada de estas características desborda cualquier previsión. Quien diga lo contrario miente. Sesenta mil personas son imparables. Nuestros compañeros priorizarían siempre las tareas de auxilio porque hablamos de vidas humanas", ha señalado.

Por último, el portavoz de AUGC ha vuelto a reclamar un refuerzo estructural de la frontera sur. "Ceuta sufre un déficit crónico de agentes y de medios materiales. Llevamos desde 2014 pidiendo la ampliación de los espigones del Tarajal para crear un verdadero efecto disuasorio. No podemos olvidar que esta es la frontera sur de la Unión Europea y que, además de un problema de seguridad, estamos ante una tragedia humanitaria con más de 200 fallecidos en apenas 72 horas", ha concluido.

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